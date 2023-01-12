В Алматы загорелся дом с ресторанами быстрого питания
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
12 января в Алматы в доме на проспекте Абая напротив Центрального стадиона произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Звонок о пожаре по адресу: проспект Абая, 89 поступил в 14:31.
На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС.
Прибывшие спасатели обнаружили возгорание квартиры на втором этаже четырехэтажного жилого дома.
"Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей, развернута работа штаба".Пресс-служба ДЧС Алматы
Кроме того, с северо-западной стороны развернута пожарная автолестница.
Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Всего, согласно данным ДЧС, эвакуировано 60 человек: из них 13 детей. Спасены бабушка 1925 года и мальчик 10 лет.
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