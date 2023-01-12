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Курс доллара продолжает расти на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,58 тенге, поднявшись еще на 0,39 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,79 тенге (-0,60).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,39 тенге (+0,29).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 496,45 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-467 тенге, евро – по 495-500,5 тенге, российские рубли – по 6,5-6,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,22%, до 82,49 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,25%, до 77,22 доллара за баррель.

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