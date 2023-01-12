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Гибель детей от сиропа в Узбекистане: ВОЗ опубликовала предупреждение

ВОЗ опубликовала предупреждение по индийским препаратам Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение по препаратам индийского изготовления "Док-1 Макс" и "Амбронол", от которого погибли 20 детей в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Производителем обоих продуктов является MARION BIOTECH PVT. LTD, (Уттар-Прадеш, Индия). На сегодняшний день производитель не предоставил ВОЗ гарантий безопасности и качества этих продуктов, сообщили в организации.

Лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный Минздравом Узбекистана, показал, что оба продукта содержат неприемлемое количество диэтиленгликоля и/или этиленгликоля в качестве загрязняющих веществ. В ВОЗ сообщили, что получили уведомление от Узбекистана 22 декабря.

Оба этих продукта могут иметь разрешения на продажу в других странах региона. Они также могли распространяться через неофициальные рынки в другие страны или регионы.

"Диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичны для человека при употреблении и могут привести к летальному исходу. Некачественные продукты небезопасны, и их использование, особенно у детей, может привести к серьезным травмам или смерти. Токсические эффекты могут включать боль в животе, рвоту, диарею, невозможность сдать мочу, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти".ВОЗ

В ВОЗ отметили важность обнаружить и изъять из обращения эти некачественные продукты, чтобы предотвратить причинение вреда пациентам.

В организации также попросили власти стран усилить надзор в цепочках поставок в странах и регионах, которые могут быть затронуты этими продуктами.

"Производителям жидких лекарственных форм, особенно сиропов, содержащих вспомогательные вещества, включая пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, сорбитол и/или глицерин/глицерин, настоятельно рекомендуется перед использованием в лекарственных средствах проверять их на наличие таких загрязняющих веществ, как этиленгликоль и диэтиленгликоль".ВОЗ

В организации здравоохранения заявили, что все медицинские продукты должны быть одобрены уполномоченными поставщиками. 

В Узбекистане подтвердили смерть 20 детей, принимавших сироп индийского производителя. По результатам расследований, в составе партии препарата выявили токсичное вещество – этиленгликоль – в дозе в 300 раз выше нормы.

Глава узбекского Минздрава поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году. Как отметили в Минздраве РК, в Казахстане этого препарата в продаже нет.

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