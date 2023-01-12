Юлия Путинцева не смогла пройти в полуфинал турнира в Австралии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила свои выступления на хардовом турнире в Хобарте (Австралия). Преградой на пути к полуфиналу стала 72-я ракетка мира Анна Блинкова из России, сообщает Zakon.kz.

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Напряженный матч стадии четвертьфинала завершился успехом россиянки, которой понадобилось чуть меньше двух часов игрового времени, чтобы сломить сопротивление второй ракетки Казахстана. В итоге Анна Блинкова одержала победу – 6:3, 6:4 – и получила право сыграть в полуфинале турнира категории WTA 250 с призовым фондом больше 250 тысяч долларов.

В свою очередь Юлия Путинцева, закончив свои дела в Хобарте, может спокойно готовиться в Открытому чемпионату Австралии, который стартует 16 января. На старте AusOpen она встретится с 43-м номером женского мирового рейтинга Сорану Кырстя из Румынии.