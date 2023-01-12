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ФК "Аль-Хилаль" намерен подписать Месси за 300 миллионов долларов в год

Футбол Контракт Аль-Хилал Фото: Instagram/leomessi
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу может увеличиться еще одной мега-звездой. Лучший игрок ЧМ-2022, капитан сборной Аргентины Лионель Месси может перейти в клуб "Аль-Хилаль", основной конкурент "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Mundo Deportivo, один из известных клубов Азии "Аль-Хилаль" намерен привлечь в свои ряды форварда французского "ПСЖ" и аргентинской сборной. Саудиты хотят предложить зарплату лучшему игроку мундиаля-2022 в размере 300 миллионов долларов в год. Тем самым "Аль-Хилаль" хочет обогнать своего главного конкурента "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. Но, по мнению некоторых, привлечение Месси – в первую очередь это популяризация футбола в регионе с дальнейшим получением ЧМ-2030. 

Контракт Лионеля Месси с парижанами заканчивается в конце этого сезона, и он пока не решил, где продолжит карьеру. «ПСЖ» намерен продлить договор.

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