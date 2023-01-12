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Голливудский актер Эзра Миллер признал вину по делу о краже со взломом

суд над Эзрой Миллером Фото: pixabay
Актер Эзра Миллер, сыгравший супергероя Флеша в киновселенной DC Universe, согласился на сделку со следствием по обвинению в краже со взломом в американском штате Вермонт, сообщает Zakon.kz.

Ему грозит до 90 суток условного заключения, год испытательного срока и штраф в 500 долларов. В мае 2022 года он проник в чужой дом в городе Стэмфорде, пока в нем не было хозяев, и украл несколько бутылок алкоголя, сообщает Variety.

В 2022 году актера несколько раз задерживали на Гавайях из-за агрессивного поведения и домогательств до отдыхающих.

Миллер согласился признать вину по статье о незаконном проникновении – наименее тяжкой из предъявленных обвинений.

Взамен прокурор по делу отказался от обвинения актера в краже со взломом и мелкой краже. Без сделки со следствием Миллеру грозило до 26 лет тюрьмы.

Кинокомпания Warner Bros. приостановила работу над новыми проектами с участием Миллера, включая возможные камео в фильмах супергеройской вселенной DC, на фоне первого задержания в феврале.

При этом выход фильма "Флэш" студии Warner Bros. с актером в мировой прокат все еще запланирован на 23 июня 2023 года.

В июле 2022 года Эзру Миллера в очередной раз обвинили в домогательствах. В августе актер публично извинился за свое поведение и заявил, что намерен пройти лечение из-за проблем с психическим здоровьем.

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