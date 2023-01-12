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В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение из-за морозов и метели

синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: pexels
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в девяти регионах страны на 13 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, на западе области порывы 25 м/с. В Актау прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 20 м/с, временами порывы будут достигать 23 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области прогнозируется метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. На севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный, ночью и утром порывы 15 м/с.

На севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы до 25 м/с. На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с.

"На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске прогнозируется низовая метель. Ветер западный, порывы 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"

В Павлодарской области и Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается очень сильный мороз до 30-33 градусов. В Таразе временами ожидается туман. Ночью 12-13 января ожидается очень сильный мороз до 28-30 градусов.

Ночью на большей части Туркестанской области и в Туркестане ожидается сильный мороз 25-27 градусов. В Шымкенте ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

Ранее специалисты предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 января 2023 года.

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