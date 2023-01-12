Токаев дал ряд поручений министру финансов Казахстана

Президент принял заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, сообщает Zakon.kz.

Акорда представила основные тезисы из доклада министра, представленного главе государства:

Рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики.

Уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве – на 9,4%, в сельском хозяйстве – на 9,1%.

Внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. Экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8%, достигнув 24,1 млрд долларов.

План по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.

Президент был проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта "Нацфонд – детям", принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов, а также о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в "Фонд поддержки инфраструктуры образования". На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.