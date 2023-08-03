Мошенники используют фейковое интервью министра финансов РК для рекламы бота
Статья с заголовком "Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире" (орфография сохранена, - прим. ред). опубликована в Интернете, передает Stopfake.kz.
В тексте приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя премьер-министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan.
Это фейк. По внешнему виду статья имитирует портал Nur.kz и проиллюстрирована кадрами реального прямого эфира, который состоялся 17 февраля 2023 года.
Фото: скриншот
Но в тексте полностью выдуманное интервью, которое рекламирует бот для торговли на криптовалютном рынке.
Оригинальная запись этой передачи на телеканале Qazaqstan размещена на YouTube. Ничего, изложенного в статье, на самом деле во время прямого эфира не происходило.
Оригинал беседы с корреспондентом в эфире на казахском языке есть в открытом доступе.