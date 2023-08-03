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Мошенники используют фейковое интервью министра финансов РК для рекламы бота

Мошенники используют фейковое интервью министра финансов РК для рекламы бота Фото: freepik
Мошенники распространяют в Интернете фейковое интервью министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает Zakon.kz.

Статья с заголовком "Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире" (орфография сохранена, - прим. ред). опубликована в Интернете, передает Stopfake.kz.

В тексте приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя премьер-министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan.

Это фейк. По внешнему виду статья имитирует портал Nur.kz и проиллюстрирована кадрами реального прямого эфира, который состоялся 17 февраля 2023 года.


Мошенники используют

Фото: скриншот


Но в тексте полностью выдуманное интервью, которое рекламирует бот для торговли на криптовалютном рынке.

Оригинальная запись этой передачи на телеканале Qazaqstan размещена на YouTube. Ничего, изложенного в статье, на самом деле во время прямого эфира не происходило.


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Оригинал беседы с корреспондентом в эфире на казахском языке есть в открытом доступе.


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