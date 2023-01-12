На 1 млрд завысили стоимость госзакупок в Семее

Антикоррупционной службой по области Абай в рамках мониторинга госзакупок выявлено завышение стоимости закупок на сумму свыше 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции Абайской области привели пример, как руководство Дворца культуры города Семей запланировало приобретение услуги по проектированию реконструкции зданий и сооружений. На эти цели в учреждениях заложили 1 млрд тенге (1 071 млн). Однако фактическая стоимость такой услуги не превышает 10 млн тенге.

После внесенной рекомендации Антикоррупционной службы эта сумма была аннулирована.

В другом случае руководство этого же учреждения намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге за одну единицу. При этом его рыночная стоимость составляет 150 тыс. тенге, то есть в 200 раз дешевле.

По данной закупке также направлено рекомендательное письмо, которое на стадии рассмотрения.