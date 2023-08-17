Антикор Алматы разъяснил волонтерам алгоритм проведения госзакупок

Антикоррупционная служба Алматы обучила волонтеров инструментам мониторинга государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В ходе семинара волонтеры в режиме реального времени выявили две закупки с потенциальными нарушениями и завышением цен. Таким образом, молодые добровольцы получили бесценный опыт и знания в этой сфере, что позволит им далее на ранних стадиях выявлять возможные признаки хищений, до причинения ущерба государству.

В мероприятии приняли участие руководитель городского антикоррупционного ведомства Арман Рахимов, руководитель Алматинского городского филиала РОО "Әділдік Жолы" Бауыржан Макулбаев, а также волонтеры.

Выступая в качестве спикера, Бауыржан Макулбаев отметил, что на сегодняшний день по результатам мониторинга Алматинским филиалом РОО "Әділдік Жолы" совместно с антикоррупционным ведомством выявлено нарушение на сумму более 10 млрд тенге.

Фото: Антикор Алматы

В завершение встречи руководитель Антикоррупционной службы города Алматы Арман Рахимов выразил уверенность в продолжении успешного сотрудничества с общественностью в вопросах предупреждения коррупции и поблагодарил присутствующих за активное участие.