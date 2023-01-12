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Взрыв на СТО в Актау – один человек погиб, трое госпитализированы

Взрыв на СТО в Актау Фото: МЧС РК
В МЧС РК рассказали подробности о взрыве на СТО в городе Актау. Погибла работница СТО, еще трое мужчин с ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, сообщает Zakon.kz.

12 января 2023 года в 18:20 на пульт "101" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в одном из СТО города Актау начался пожар.

В МЧС РК рассказали, что в ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов.

При этом в ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов.

Пожар был ликвидирован в 18:48. Площадь пожара – 50 кв. м.

"В ходе происшествия один работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Причина пожара устанавливается", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействованы 6 единиц пожарной техники. На месте также задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.

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