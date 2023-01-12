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Ситуация в Украине: в РФ заявляют о взятии Соледара, в ЕС идет работа над десятым пакетом санкций

Ситуация в Украине 12 января Фото: mil.ru
В России задумались об увеличении призывного возраста до 30 лет, в Украине наблюдается дефицит лекарств, сообщает Zakon.kz.
  • Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город Соледар взят и полностью зачищен от подразделений украинской армии. По его словам, мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Сейчас ведется зачистка шахт.
  • Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что это ложь, необходимая для продолжения мобилизации в России, а бои за город, по его словам, продолжаются.
  • Россия ввела санкции против 36 граждан Британии, среди которых члены британского правительства и журналисты.
  • Призывной возраст в РФ могут увеличить до 30 лет (сейчас 27), заявили в Госдуме.
  • Россия созывает заседание Совбеза ООН по Украине, оно пройдет 17 января. Оно будет посвящено декабрьским обстрелам Донбасса, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
  • Посол Украины в Турции также заявил о планах по проведению "мирного саммита" 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
  • В Украине наблюдается дефицит лекарств, сообщают местные СМИ.
  • Президент Турции заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в Украине.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе.
  • У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков.
  • Также Песков связал назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск с расширением масштаба задач российской армии.
  • Во Львове арестовали коммерческие помещения, принадлежащие россиянам.
  • Еврокомиссия (ЕК) положительно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.
  • Россия из-за механизма потолка цен на нефть недополучает порядка 160 миллионов евро в день, подсчитала финская исследовательская фирма.
  • Депутат Европарламента от Польши Анджей Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций.

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