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АФМ запустило бот для вычисления финансовых пирамид

АФМ запустили бот Фото: Zakon.kz
Бот в мессенджере Telegram, разработанный АФМ, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает пользователям заработок.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram можно будет отправить не более 5 запросов в сутки.

В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.

"Агентство продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими в финансовые пирамиды, и в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации". Пресс-служба АФМ РК

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