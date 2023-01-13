АФМ запустило бот для вычисления финансовых пирамид

Бот в мессенджере Telegram, разработанный АФМ, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает пользователям заработок.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram можно будет отправить не более 5 запросов в сутки.

В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.