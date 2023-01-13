В Алматы определили места и время крещенских купаний
Фото: mitropolia.kz
В Управлении по делам религий Алматы рассказали, где будут проводиться крещенские купания, сообщает Zakon.kz.
По информации InAlmaty.kz, традиционно крещенские купания пройдут 18 и 19 января.
Места и время крещенских купаний:
- Приход Крестовоздвиженского храма – Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б. 19 января с 1.00 до 5.00 и с 10.00 до 20.00.
- Приход храма Христа Спасителя – Алатауский район, проспект Райымбека, 493. 19 января с 10.00 до 20.00.
- Свято-Никольский собор – Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6. 18 января с 9.00 до 18.00,19 января с 9.00 до 18.00.
- Богоявленский приход – Ауэзовский район, улица Садовникова, 196. 19 января с 11.00 до 15.00.
- Приход Успенского храма – Жетысуский район, улица Центральная, 86. 19 января с 9.00 до 20.00.
- Приход храма великомученицы Параскевы – Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В. 19 января с полуночи до 8.00.
- Иверско-Серафимовский женский монастырь – Медеуский район, улица Хамиди, 30. 18 января с 11.00 до 19 января 20.00.
- Приход Благовещенского храма – Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13. 19 января с 1.00 до 22.00.
- Покровско-Всехсвятский приход – Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85). 18 января с 13.00 до 19 января 18.00.
В прошлом году крещенские купания не проводились в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Праздничные богослужения в церквях проходили в закрытом режиме, без участия прихожан.
Отметим, что по традиции ДЧС рекомендует соблюдать меры безопасности во время купания в проруби.
Запрещается:
- Купание без представителей служб спасения и медицинских работников.
- Без обрудования деревянных настилов для выхода на лед.
- Купание детей без присмотра взрослых.
- Нырять в воду непосредственно со льда и вперед головой.
- Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
- Не следует находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Также стоит помнить, что зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ