В Алматы определили места и время крещенских купаний

В Управлении по делам религий Алматы рассказали, где будут проводиться крещенские купания, сообщает Zakon.kz.

По информации InAlmaty.kz, традиционно крещенские купания пройдут 18 и 19 января.

Места и время крещенских купаний:

Приход Крестовоздвиженского храма – Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б. 19 января с 1.00 до 5.00 и с 10.00 до 20.00.

Приход храма Христа Спасителя – Алатауский район, проспект Райымбека, 493. 19 января с 10.00 до 20.00.

Свято-Никольский собор – Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6. 18 января с 9.00 до 18.00,19 января с 9.00 до 18.00.

Богоявленский приход – Ауэзовский район, улица Садовникова, 196. 19 января с 11.00 до 15.00.

Приход Успенского храма – Жетысуский район, улица Центральная, 86. 19 января с 9.00 до 20.00.

Приход храма великомученицы Параскевы – Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В. 19 января с полуночи до 8.00.

Иверско-Серафимовский женский монастырь – Медеуский район, улица Хамиди, 30. 18 января с 11.00 до 19 января 20.00.

Приход Благовещенского храма – Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13. 19 января с 1.00 до 22.00.

Покровско-Всехсвятский приход – Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85). 18 января с 13.00 до 19 января 18.00.

В прошлом году крещенские купания не проводились в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Праздничные богослужения в церквях проходили в закрытом режиме, без участия прихожан.

Отметим, что по традиции ДЧС рекомендует соблюдать меры безопасности во время купания в проруби.

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