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В Алматы определили места и время крещенских купаний

В Алматы определили места и время крещенских купаний Фото: mitropolia.kz
В Управлении по делам религий Алматы рассказали, где будут проводиться крещенские купания, сообщает Zakon.kz.

По информации InAlmaty.kz, традиционно крещенские купания пройдут 18 и 19 января.

Места и время крещенских купаний:

  • Приход Крестовоздвиженского храма – Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37 Б. 19 января с 1.00 до 5.00 и с 10.00 до 20.00.
  • Приход храма Христа Спасителя – Алатауский район, проспект Райымбека, 493. 19 января с 10.00 до 20.00.
  • Свято-Никольский собор – Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6. 18 января с 9.00 до 18.00,19 января с 9.00 до 18.00.
  • Богоявленский приход – Ауэзовский район, улица Садовникова, 196. 19 января с 11.00 до 15.00.
  • Приход Успенского храма – Жетысуский район, улица Центральная, 86. 19 января с 9.00 до 20.00.
  • Приход храма великомученицы Параскевы – Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 В. 19 января с полуночи до 8.00.
  • Иверско-Серафимовский женский монастырь – Медеуский район, улица Хамиди, 30. 18 января с 11.00 до 19 января 20.00.
  • Приход Благовещенского храма – Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13. 19 января с 1.00 до 22.00.
  • Покровско-Всехсвятский приход – Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85). 18 января с 13.00 до 19 января 18.00.

В прошлом году крещенские купания не проводились в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Праздничные богослужения в церквях проходили в закрытом режиме, без участия прихожан.

Отметим, что по традиции ДЧС рекомендует соблюдать меры безопасности во время купания в проруби.

Запрещается:

  • Купание без представителей служб спасения и медицинских работников.
  • Без обрудования деревянных настилов для выхода на лед.
  • Купание детей без присмотра взрослых.
  • Нырять в воду непосредственно со льда и вперед головой.
  • Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
  • Не следует находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
  • Также стоит помнить, что зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях.

Елена Вебер
Алматы
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