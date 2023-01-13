Как избежать заражения "Кракеном"

Медики рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса "Кракен" и как от него защититься, сообщает Zakon.kz.

В Россию уже пришел "омикрон-штамм" коронавируса XBB.1.5, который назвали "Кракеном". В Казахстане, по данным Минздрава, его пока нет. Однако, как и другие штаммы, он может появиться, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами.

Источники пишут, что "Кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Как говорят ученые, он распространяется очень агрессивно – число случаев заражения удваивается каждые девять дней. Такие темпы распространения "Кракена", возможно, обусловлены его способностью уклоняться от защиты иммунной системы.

По данным Роспотребнадзора, "Кракен" отличается от своих собратьев тем, что он более заразный и быстро распространяющийся. К счастью, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Передается, как и другие ОРВИ, воздушно-капельным путем. В группе риска: как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Симптомы коронавируса "Кракен" классические, такие же, как у других "омикронных" штаммов:

температура около 38 градусов, может отсутствовать вовсе;



насморк, чихание;

першение в горле и кашель;

общая слабость, ломота в теле;

снижается аппетит, может возникнуть диарея.

Как защититься? Медики отвечают: определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны.

Российские иммунологи также советуют принимать адекватную дозу витамина D и витамины с селеном и цинком. И не забывать об обычных правилах – хороший сон, постараться на стрессы реагировать адекватно, использовать ультрафиолетовые лампы в больших помещениях.

Казахстанские медики в свою очередь сообщают, что вариант вируса XBB, по данным ВОЗ, является одним из вариантов "Омикрона", который с октября 2022 года выявлен в 38 странах мира, наибольшее количество больных – в Соединенных Штатах Америки.

ВОЗ продолжает изучение и эпидемиологический мониторинг варианта ХВВ. Так что пока рекомендации остаются те же:

своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться;

использовать маски в местах массового скопления населения;

ограничить посещение мест массового скопления людей;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.

Ранее сообщали, что в сутки в Казахстане регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне. Исходя из этого, можно утверждать, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в РК стабильная.

Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаев выявлена циркуляция варианта "Омикрон". Следует еще раз напомнить, что вопреки некоторым фейкам вариант "Кракен" в Казахстане не выявлен.