В нескольких городах Казахстана снова прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеорологические условия, по данным РГП "Казгидромет", ожидаются 13 января в Актобе, Жезказгане, Балхаше, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



