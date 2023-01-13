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В нескольких городах Казахстана снова прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В нескольких городах Казахстана снова прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Неблагоприятные метеорологические условия, по данным РГП "Казгидромет", ожидаются 13 января в Актобе, Жезказгане, Балхаше, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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