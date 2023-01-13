Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане выросли минимальные розничные цены на сигареты

В Казахстане подорожали сигареты Фото: unsplash
Приказом заместителя премьер-министра - министра финансов РК от 10 января 2023 года увеличены минимальные розничные цены на табачные изделия, сообщает Zakon.kz.

Так, минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком установлены в размере 650 тенге.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом минимальная розничная цена на табачные изделия увеличилась на 60 тенге.

Приказ вводится в действие с 23 января 2023 года.

Между тем ранее планировалось, что с 1 января 2023 года минимальная розничная цена на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком будет составлять 630 тенге.

Во второй половине 2022 года минимальная стоимость сигарет в розницу составляла 590 тенге за пачку.

Стоит отметить, что цены на сигареты в Казахстане поднимаются два раза в год.

Читайте также

До 504 тенге просят за евро в обменниках Казахстана

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления