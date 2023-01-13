В Казахстане выросли минимальные розничные цены на сигареты
Так, минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком установлены в размере 650 тенге.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом минимальная розничная цена на табачные изделия увеличилась на 60 тенге.
Приказ вводится в действие с 23 января 2023 года.
Между тем ранее планировалось, что с 1 января 2023 года минимальная розничная цена на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком будет составлять 630 тенге.
Во второй половине 2022 года минимальная стоимость сигарет в розницу составляла 590 тенге за пачку.
Стоит отметить, что цены на сигареты в Казахстане поднимаются два раза в год.
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