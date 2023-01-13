В Казахстане расширили перечень налоговых льгот по ИПН
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Поправки, внесенные в Налоговый кодекс по исчислению индивидуального подоходного налога, расширили перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу, а также включена новая норма по налогообложению прироста стоимости при реализации цифровых активов, сообщает Zakon.kz.
Об изменениях рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.
Так, не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
- компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами или актом работодателя (вводится ретроспективно с 1 января 2018 года);
- стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем (вводится с 1 января 2023 года);
- сумма вознаграждения лица, сообщившего о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта (вводится 1 января 2023 года).
Корректировка дохода производится по следующим доходам:
- доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (вводится 1 января 2022 года);
- доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде (вводится с 1 января 2022 года);
- компенсация (премия) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (действует с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года).
Для определения имущественного дохода:
- при реализации парковочных мест возникает доход от прироста стоимости только при нахождении на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности (вводится с 1 января 2022 года);
- при реализации недвижимого имущества в случае наследования прав одним из супругов на данное недвижимое имущество предусмотрен период нахождения на праве собственности у одного из супругов. Теперь датой регистрации будет считаться дата регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество (вводится с 1 января 2023 года).
Кроме того, с 1 января 2023 года, если возникает доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом. Ранее такая норма отсутствовала.
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