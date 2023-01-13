Как узнать, утекли ли ваши личные данные в Сеть

Информация о пользователях может появиться в Cети в результате утечек баз данных, сообщает Zakon.kz.

По данным "Лаборатории Касперского", чаще люди верят, что могут столкнуться с неприятностями из-за подобных утечек (45%). Хотя находятся и те, кто совсем не переживает, считая, что такие данные невозможно использовать во вред (17%).



Понять, стали ли доступны учетные данные в случае крупных утечек, можно на специализированных ресурсах (например, haveibeenpwned) или с помощью встроенной функции в защитном решении.

Не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам или скачивать какие-либо архивы, чтобы проверить наличие своих данных в них: это может привести к заражению устройства или потере данных.

Если вы узнали, что в открытом доступе оказались логин и пароль от учетной записи в каком-либо из сервисов, нужно скорее сменить пароль.

Зачастую сами пользователи не уделяют должного внимания личным данным. Например, хранят сканы паспортов и другие конфиденциальные документы в переписках в мессенджерах и социальных сетях. Делать этого не стоит: при определенных обстоятельствах такой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Различные сведения помогают им втереться в доверие и реализовывать мошеннические схемы.

Как понять, что другие знают о вас

Введите в поисковой строке свое имя и фамилию и проанализируйте выдачу.

В Сети чаще всего фигурируют Ф. И. О., личные фото и адрес электронной почты. Также в интернете нередко можно найти личный номер телефона опрошенных, место работы или учебы и адрес проживания или прописки. Если так вышло, что вы обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить эти данные удалить.

Однако нет никакой гарантии, что после того, как вы сможете удалить информацию с добросовестных ресурсов (из поисковиков или социальных сетей), она не останется где-то еще в Сети.

К тому же неизвестно, как информацией распорядится человек, которым вы с ней поделились, например, в частной переписке. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, с кем вы делитесь своими данными.

11 января стало известно, что данные более чем 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть. Актуальность данных захватывает период с 15 сентября 2012 года по 18 мая 2018 года. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.