Илья Ильин женился во второй раз

Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин сыграл свадьбу во второй раз 12 января, сообщает Zakon.kz.

Видео с церемонии, состоявшейся в Астане, было опубликовано на странице в Instagram избранницы Ильина. Ей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко.

Фото: скриншот видео

"Сказала "да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине", – написала супруга спортсмена в соцсетях.

Несмотря на то, что пара не афишировала отношения, комментаторы активно поздравляют новоиспеченную семью.

Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году.