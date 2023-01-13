Илья Ильин женился во второй раз
Фото: Instagram/ilyailyinforever
Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин сыграл свадьбу во второй раз 12 января, сообщает Zakon.kz.
Видео с церемонии, состоявшейся в Астане, было опубликовано на странице в Instagram избранницы Ильина. Ей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко.
Фото: скриншот видео
"Сказала "да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине", – написала супруга спортсмена в соцсетях.
Несмотря на то, что пара не афишировала отношения, комментаторы активно поздравляют новоиспеченную семью.
Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году.
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