Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Илья Ильин женился во второй раз

Илья Ильин женился во второй раз Фото: Instagram/ilyailyinforever
Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин сыграл свадьбу во второй раз 12 января, сообщает Zakon.kz.

Видео с церемонии, состоявшейся в Астане, было опубликовано на странице в Instagram избранницы Ильина. Ей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко.

Илья Ильин женился во второй раз

Фото: скриншот видео

"Сказала "да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине", – написала супруга спортсмена в соцсетях.

Несмотря на то, что пара не афишировала отношения, комментаторы активно поздравляют новоиспеченную семью.

Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году.

Читайте также

Футболист Жерар Пике досрочно расторг контракт с ITF

Топ-матч АПЛ: что посмотреть в выходные

Казахстанские юниорки завоевали 10-й юбилейный титул ITF

Анастасия Московчук
Ильин Илья Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления