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Илья Ильин второй раз стал отцом

Илья Ильин второй раз стал отцом Фото: Instagram/ilyina_tatyana
Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин второй раз стал папой, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Ура! Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична! У нас было плановое кесарево, все прошло хорошо! рост: 50 см, вес: 3 кг 178 г. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим! Увидимся в следующих видео!" – написал он.


Это второй ребенок казахстанского чемпиона. От первого брака у него есть дочь Милана.

Ранее, 14 февраля 2024 года, Илья Ильин с женой Татьяной опубликовали трогательное видео. В нем они показали, как готовятся к скорому пополнению. 

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