Эксперты высказались о компенсации депозитов и продлении сроков подачи заявок

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, срок подачи заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам продлен до 10 февраля 2023 года. С чем это связано и какой эффект ожидается, рассказали эксперты.

Опрошенные Zakon.kz эксперты заявили, что продление сроков – это дополнительная возможность подать заявку для казахстанцев, которые еще не успели это сделать. Но есть и те, кто считает, что в целом идея по поддержке населения была хорошей, но инфляция "съела" предполагаемый эффект.



Эксперты: Положительная мера

"В принципе, это был жест доброй воли. Если вспомнить историю, после 24 февраля прошлого года Национальный банк и правительство ввели эту премию, чтобы удержать вкладчиков в банках и предотвратить "бегство" денег из банков. В общем, эта мера сработала, и теперь год спустя люди могут получить 10% премию к сумме депозита, которая у них была в тенге до 24 февраля 2022 года. Но наши люди как всегда даже за деньгами не всегда вовремя приходят. Все депозиторы должны были подать заявление в банк до 31 декабря прошлого года, но, видимо, многие этого не сделали, и поэтому им срок продлевают с посылом "заберите, пожалуйста, ваши деньги", – говорит экономист Алмас Чукин.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов. Он считает предоставление дополнительной возможности гражданам подать заявление для получения компенсации (вознаграждения) в размере 10% по депозитам в тенге правильным.

"Также нормативным документом правительства предусмотрены приемлемые условия по размеру, порядку подачи и получения компенсации наследниками вкладчика. По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, по состоянию на 1 января 2023 года банки приняли заявления от вкладчиков на общую сумму 303,9 млрд тенге. Это 90,5% от потенциальной общей суммы компенсации. Думаю, эта мера поддержит привлекательность тенговых депозитов и обеспечит стабильность финансового рынка страны", – отмечает мажилисмен Ерлан Смайлов.

По мнению экономиста Дармена Садвакасова, данная мера является мерой поддержки казахстанцев, которые размещали деньги на депозитах и оказались под реализовавшимися валютными рисками.

"Эта мера в целом ведет к положительным для экономики и общества результатам. То, что срок продлили, это, наверное, хорошо с точки зрения того, что не все жители страны могли увидеть, когда дедлайн, не все могли помнить, когда истекает срок подачи заявления на получение компенсации. В целом я считаю, что это хорошая мера", – отметил экономист, управляющий партнер Dasco Cjnsulting Group Дармен Садвакасов.

Иная точка зрения: инфляция развеяла компенсацию

Хорошую задумку по поддержке казахстанцев испортила инфляция, которая в прошлом году побила рекорды последних лет.

"Судя по информации различных источников, практически 89-90% вкладчиков, которые могли претендовать на получение компенсации, уже оформили документы. Сложности и проблемы возникли у небольшого количества вкладчиков. Я допускаю, что к этой категории могли быть отнесены пенсионеры, которые не являются активными пользователями интернета, и им нужно было идти в отделения банков, писать заявления, поскольку для этой категории людей пользование электронными сервисами весьма затруднительно. А сегодня проще всего было оформить компенсацию благодаря мобильным приложениям. На самом деле вклады имеются у небольшого количества казахстанцев, большая часть жителей нашей страны, наоборот, закредитована, поэтому говорить о том, что мера эффективна и затронет большое количество людей, наверное, не стоит", – подчеркнул директор Центра науки КРУ им. Ахмета Байтурсынова Андрей Коваль.

Экономист считает, что данную меру надо было как-то больше популяризировать и снабдить более действенными механизмами для людей старшего поколения. Сегодня сотрудники банков активно звонят и предлагают кредиты, но такой активности по поводу выплаты компенсации со стороны банков собеседник не наблюдал и считает, что если хотя бы половину активности банки направили в сторону разъяснения о компенсации, то все, кто претендовал на нее, уже бы ее оформили.

"Еще один значительный вопрос в том, что многие вкладчики не смогли выдержать постоянный уровень и не расходовать деньги с этих депозитов, потому что очень сильно подорожала жизнь. Инфляция составила в прошлом году 20,3%, и компенсация как таковая своей цели не достигла: люди не смогли дождаться компенсации и тратили деньги, отложенные на депозитах, тем самым уменьшая сумму компенсации. К сожалению, инфляция отчасти развеяла это возмещение. И если взять в целом процент по вкладам, то он в прошлом году был 9-9,5%, после банки его подняли до 15% плюс 10% компенсация. Получилось 25%, а инфляция достигла 20,3%, а по продуктам питания это еще выше среднего уровня. И здесь я склоняюсь к мнению тех экспертов, кто считает, что даже компенсация в этой сумме не достигла своей цели и инфляция превзошла банковские депозиты", – говорит Андрей Коваль.

В заключение напомним, постановление правительства "О внесении изменений в постановление Правительства РК от 27 августа 2022 года № 614 "Об утверждении Правил выплаты возмещения (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)" было подписано 30 декабря 2022 года. Согласно документу вкладчикам, не успевшим подать заявление ранее, необходимо подтвердить свое согласие на получение компенсации по тенговым вкладам. Сделать это можно как в отделении банка, где открыт депозит, так и онлайн через официальные мобильные приложения.