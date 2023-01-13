Дело о громком убийстве бизнесмена в Уральске будет рассматривать суд присяжных

13 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО состоялось предварительное слушание по делу убийства бизнесмена Еркина Мухангалиева в августе 2022 года. Адвокат одного из подсудимых попросил суд вернуть дело на дополнительное расследование, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о громком убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева, которое потрясло всю страну из-за видео, которые распространились практически мгновенно после совершения преступления.



6 августа 2022 года на парковке перед городским парком отдыха обнаружили тело Еркина Мухангалиева. Сразу после этого в Сеть попало видео, на котором за несколько минут до убийства погибший разговаривает с двумя парнями в своем же кафе "Рахат-Лукум", расположенном в нескольких метрах от парковки, где его нашли. На видео бизнесмен разговаривает с двумя парнями, в какой-то момент один из парней достает из барсетки нож и начинает наносить жертве удары в область и шеи и в тело. Мухангалиев пытается убежать через окно, в этот момент парни догоняют его, продолжая наносить удары ногами и ножом. После этого они скрываются с места преступления.



По видео были установлены личности подозреваемых: 31-летнего Руслана Кожантаева, именно он наносил удары ножом, и 21-летнего Турлана Амангельды. Их объявили в розыск. Более суток полиция и военные искали подозреваемых. Их удалось обнаружить утром 8 августа в близлежащем дачном обществе. Кто-то из соседей по дачам заметил разыскиваемых и сообщил в полицию. Подозреваемых задержали.



Расследование дела длилось более 4 месяцев и в начале января 2023 года было передано в суд. Подсудимым предъявлено обвинение по статье 99 часть 2 УК РК "Умышленное убийство".





Фото: Zakon.kz

13 января по данному делу состоялось предварительное слушание, на котором адвокат Турлана Амангельды Каир Карсаков попросил суд вернуть дело на дополнительное расследование. Однако судья Асланбек Дюсенгалиев оставил его ходатайство без удовлетворения. Защитник Руслана Кожантаева Марат Надыршин и его подзащитный попросили суд, чтобы процесс рассматривался присяжными заседателями. Это ходатайство было судом удовлетворено.



Примечательно, что в этом деле до сих точно не установлен мотив такого дерзкого преступления. Адвокат Кожантаева Рашид Надыршин сообщил, что о мотиве преступления его подзащитный расскажет сам, когда суд предоставит ему слово в суде. Следующее судебное заседание назначено на 27 января 2023 года.





