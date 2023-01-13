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В Китае впервые клонировали коня для скачек

В Китае клонировали первого коня для скачек Фото: Sinogene Biotechnology Co
Китай представил своего первого клонированного коня для скачек. Жеребенку по кличке Чжуан Чжуан 7 месяцев, окрас шерсти почти полностью повторяет окрас его оригинала, сообщает Zakon.kz.

По словам экспертов, удачное клонирование может поддержать конную промышленность и конный спорт, а также помочь спасти вымирающие породы лошадей в стране, сообщает Global Times.

Чжуан Чжуан родился 6 июня 2022 года от суррогатной самки лошади в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Клонирование провела фирма Sinogene Biotechnology Co совместно с конным клубом Sheerwood.

Донорские клетки собрали из образцов кожи Урсус, которая родилась в Германии в 1995 году.

Китай не первый в мире, кто клонирует лошадей. Первая клонированная лошадь родилась в Италии в 2003 году, за ней последовали успешные клонирования в США, Аргентине, Великобритании и Южной Корее. Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила участие клонов и их потомства в конном спорте с 2012 года.

"Клонирование теплокровных лошадей – это инновационный прорыв в коннозаводстве. Сохраняя и передавая гены отличных лошадей, можно снизить стоимость разведения".Гендиректор Sinogene Ми Цзидун

Хотя клонированные лошади имеют те же гены, что и лошади-доноры, их атлетические способности все еще нуждаются в доработке и тренировке животных.

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