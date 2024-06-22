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Выяснился дресс-код для гостей королевских скачек

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:28 Фото: Instagram/ascotracecourse
В рамках проходящих в Лондоне королевских скачек Royal Ascot стали известны особенности дресс-кода для гостей королевской ложи, сообщает Zakon.kz.

Так, дресс-код предполагает, что женщины будут в шляпках с минимальным диаметром основания в четыре дюйма. Это означает, что никаких миниатюрных головных уборов.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:28

Фото: Instagram/ascotracecourse

Также гостьи должны быть одеты в платье или юбку длиной чуть выше колена или ниже. Но допускается и брючный костюм, а также комбинезоны.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:28

Фото: Instagram/ascotracecourse

Платья и топы без бретелек, открытые плечи и одежда на одно плечо полностью запрещены. Не рекомендуются прозрачные ткани, но разрешены кружево, материалы из тюля, вуали и органзы.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:28

Фото: Instagram/ascotracecourse

Мужчины обязательно должны быть одеты в пальто или пиджаки, а также брюки или джинсы. Рубашка может быть с рукавами любой длины. Однако, если это короткий рукав, то пальто или пиджак снимать не рекомендуется. Длина носков должна закрывать лодыжки.

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:28

Фото: Instagram/ascotracecourse

Также запрещается любая одежда и аксессуары с фразами и любыми иными рекламными сообщениями и изображениями.

Ранее мы сообщали, что 19 июня в Англии стартовали пятидневные королевские скачки Royal Ascot.

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