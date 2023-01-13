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Концепцию государственной молодежной политики до 2027 года разработали в Казахстане

Концепцию развития государственной молодежной политики разработали в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство информации и общественного развития разработало проект Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет процессы, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи в свете новых вызовов суверенного Казахстана, а также определяет основные задачи и приоритеты в сфере социальной и экономической интеграции молодых людей в общество.

Целью государственной молодежной политики является создание условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны.

Так, в документе отмечается, что влияние внешних факторов способствует тому, что сегодня молодое поколение казахстанцев сталкивается с новыми глобальными вызовами и сопутствующими рисками. Происходящие на глобальном уровне изменения общественной жизни, цифровизация, повышение интенсивности и глубины массовых коммуникаций, военные и гибридные конфликты оказывают значительное влияние на предпочтения, ценностные установки и стиль жизни людей.

Однако не все тенденции нового мира могут принести позитивные результаты в будущем. Поэтому принятие актуальной концепции должно носить опережающий характер.

Как считают в МИОР, в Казахстане назрела необходимость принципиального перехода от "политики для молодежи" к "политике с молодежью". Это означает, что из объекта государственной молодежной политики молодежь переходит на позиции ключевого субъекта и партнера государства. Важен диалог государства с молодежью, которую целесообразно рассматривать в качестве инициативной и созидательной силы, чей потенциал следует максимально использовать в интересах развития общества и государства.

Также говорится, что внесение изменений в законодательные акты и реализация Комплексного плана не обеспечивают комплексный и актуальный ответ на текущие вызовы и потенциальные угрозы. В связи с этим отмечается объективность потребности в разработке новых концептуальных решений, отвечающих требованиям времени.

Необходима новая единая стратегия по работе с молодежью, которая включала бы в себя своевременные решения на текущие запросы молодых казахстанцев.

Новая концепция позволит определить единую стратегию развития молодежной политики и объединить в целостную систему реализуемые разрозненно проекты. Данный документ позволит провести перезагрузку документов системы государственного планирования (национальные проекты, планы развития госорганов и регионов, планы развития нацкомпаний), инвентаризировать и объединить закрепленные в правовом поле механизмы и инструменты стимулирования реализации потенциала молодежи (совершенствование НПА и подзаконных актов), – считают разработчики.

Концепция предусматривает развитие молодежной политики по нескольким направлениям:

  • Направление 1. Гражданское участие и участие в принятии решений
  • Направление 2. Реализация потенциала и предпринимательство
  • Направление 3. Просвещение и культура
  • Направление 4. Современные ценности и патриотическое воспитание
  • Направление 5. Информационное пространство
  • Направление 6. Здоровый образ жизни
  • Направление 7. Молодежь и село

Как ожидается, реализация концепции позволит достичь к 2027 году:

  1. Увеличения до 10% доли молодых людей, принявших участие в проектах по развитию предпринимательства.
  2. Повышения уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки до 90%.
  3. Снижения молодежи категории NEET до 5,8%.
  4. Увеличения доли молодых людей, полностью удовлетворенных реализацией молодежной политики в стране, до 30%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.

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