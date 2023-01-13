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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на СТО в Актау

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на СТО в Актау Фото: unsplash
Накануне в Актау на СТО произошел взрыв, в результате которого погибла женщина и пострадали трое мужчин. Корреспонденту Zakon.kz в Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали о состоянии пострадавших.

В пресс-службе медучреждения уточнили, что трое пострадавших мужчин являются гражданами Узбекистана.

Как рассказал травматолог-ортопед, комбустиолог Мангистауской областной многопрофильной больницы Самалбек Байболулы, в реанимации находятся двое пострадавших в бессознательном, крайне тяжелом состоянии.

"При поступлении у них присутствовал ожоговый шок. Оба подключены к аппарату ИВЛ. Пострадавшие 35 и 19 лет получили глубокие ожоги дыхательных путей, лица, шеи, верхних и нижних конечностей, ожоги спины. В сознание не пришли", – рассказал специалист.

По его словам, третий пациент 1972 г. р. получает лечение в отделении травматологии.

"Его состояние стабильное, получил ожог лица и верхних конечностей".Самалбек Байболулы

12 января 2023 года в Актау на станции технического обслуживания произошел взрыв. По одной из версий, на СТО взорвался газовый баллон.

Позднее в МЧС РК рассказали, что ходе пожара на СТО взорвалось шесть бытовых газовых баллонов, еще 17 пожарные успели вынести при ликвидации огня. В результате взрыва скончалась работница станции технического обслуживания, а в Мангистаускую областную многопрофильную больницу с ожогами были доставлены трое мужчин. Причина пожара устанавливается.

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Динара Халдарова
Актау Мангистау Мангистауская область
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