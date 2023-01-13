Алихан Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ряда агропромышленных предприятий и встретился с руководителями сельхозформирований региона, сообщает Zakon.kz.





Фото: primeminister.kz

Так, глава правительства посетил экспортный кластер ТОО "Fruit Art", направленный на глубокую переработку фруктов и ягод с применением инновационных технологий. Готовая продукция предприятия поставляется на рынки развитых стран (пищевая индустрия и розничные сети), включая ЕС, США, Японию и Южную Корею.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов отметил, что благодаря хорошим климатическим и географическим условиям Алматинская область является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в республике.





Фото: primeminister.kz

По его словам, создание новых перерабатывающих агропредприятий активизирует приток инвестиций в регион. Очень важно, что при этом обеспечивается хранение и сбыт продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

Фото: primeminister.kz

Здесь же премьер-министр провел встречу с руководителями сельхозформирований области, на которой были подняты вопросы субсидирования, обеспечения оборотными средствами, расширения доступа к воде и газу, приобретения кормов, ветеринарных препаратов, семян, удобрений, пестицидов, гербицидов, сельхозтехники и т.д.



Алихан Смаилов подчеркнул, что поддержка аграриев является одним из приоритетов работы Правительства.

"Ранее планировалось изменить систему субсидирования, чтобы оставить только те субсидии, которые напрямую влияют на производительность. Но, посоветовавшись с фермерами, мы пришли к компромиссному варианту и решили сохранить некоторые существующие нормативы субсидирования. Со своей стороны сельхозпроизводители должны обеспечивать граждан качественной продукцией по доступным ценам", – сказал он.

Алихан Смаилов также добавил, что в ближайшие годы правительством будут выделяться дополнительные средства на модернизацию и строительство каналов и гидросооружений для расширения доступа аграриев к воде.

Фото: primeminister.kz

Затем премьер-министр ознакомился с работой бройлерной птицефабрики ТОО "Nauryz Agro KZ", запущенной в 2022 году и способной выпускать до 15 тыс. продукции в год. Предприятие, соответствующее всем мировым стандартам, имеет собственный инкубатор и в настоящее время ведет строительство мясоперерабатывающего цеха.



Алихан Смаилов отметил, что птицефабрика является важным объектом не только для экономики региона, но и для снабжения казахстанцев натуральными отечественными продуктами питания.





Фото: primeminister.kz

"Продовольственная безопасность – один из главных вызовов сегодняшнего дня. Акимату области нужно оказывать поддержку таким проектам для повышения конкурентоспособности своей продукции и уровня занятости в агропромышленном комплексе", – сказал премьер-министр.





Фото: primeminister.kz

Кроме того, глава правительства посетил предприятие ТОО "Маревен Фуд Тянь-Шань", занимающееся производством продуктов питания быстрого приготовления, которые поставляются как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья. На заводе трудятся 850 человек. В прошлом году здесь запустили новую линию по выпуску безалкогольных напитков. Мощность производства составила 78 млн бутылок (лимонады) в год. Дополнительно было создано 90 рабочих мест.





Фото: primeminister.kz

По словам Алихана Смаилова, данный современный завод – пример успешной реализации проекта с иностранным участием.

Фото: primeminister.kz

"На сегодняшний день более 70% продукции отправляется на экспорт, что показывает высокий потенциал развития пищевой промышленности в регионе. В этой связи со стороны местных властей необходимо содействие по вопросам модернизации и расширения действующих предприятий", – подчеркнул Алихан Смаилов.