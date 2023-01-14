В Алматы задержаны домушники из Жамбылской области

Группа домушников, совершившая перед Новым годом 10 квартирных краж, задержана полицейскими Алматы, сообщает Zakon.kz.

Преступники "работали" в Алмалинском и Бостандыкском районах города. Ходили по дворам, заглядывали в окна и подъезды многоэтажных домов, проверяя, нет ли кого в квартире. Затем проникали в подъезд, подобрав ключ или взломав замок, и выносили все, что представляло ценность, – деньги, драгоценности, мелкую технику.

"Пока один хозяйничал в чужом жилище, другой дожидался в машине", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, гражданин С., 1996 года рождения, и его “напарник” – гражданин С., 2000 года рождения, были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецгруппы УКП, УП Бостандыкского района при содействии полицейского спецназа.

После последнего “дела” из квартиры исчезли техника и деньги. От вещественных доказательств подозреваемые избавиться не успели. Они были изъяты в ходе задержания и приобщены к уголовному делу.

На данный момент участники “криминального дуэта” водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 ч. 3 УК РК.