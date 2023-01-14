Ситуация в Украине: воздушная тревога по всей стране, Зеленский намерен прилететь на заседание ООН
Фото: structure.mil.ru
Британия отправит в Украину танки Chаllenger-2, на Запорожской АЭС размещена пятая по счету группа специалистов МАГАТЭ, сообщает Zakon.kz.
- В субботу, 14 января, на всей территории Украины снова была объявлена
воздушная тревога. Она охватила Киев и больше 10 областей. На данный
момент известно, что Харьковская и Днепропетровская области остались без света.
В Западной Украине и в Киевской области – аварийные отключения. Большинство
районов Харькова обесточено, движение метро остановлено.
- О ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве сообщил и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
- Премьер-министр Британии Риши Сунак решил отправить в Украину танки Chаllenger-2.
- Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире французского телеканала BFMTV сообщил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал российской стороне список для репатриации из почти 800 раненых украинских солдат, находящихся в плену.
- Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план по Украине должен учитывать мнение России. Он также выразил мнение, что принимать участие в урегулировании конфликта должны также Европа и США.
- Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН на 17 января в связи с ситуацией с УПЦ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
- Минтранс России сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.
- На Запорожской АЭС размещена новая группа специалистов МАГАТЭ, уже пятая по счету. Гендиректор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе едет в Киев, чтобы договариваться о защитной зоне вокруг станции.
- В стоп-лист РФ внесены глава МИД и начальник Генштаба Великобритании. Всего в российский стоп-лист в январе внесены 36 британских подданных. Попадание в "стоп-лист" означает запрет на въезд в Россию.
- Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала о намерении президента Владимира Зеленского прилететь в США на заседание Генассамблеи ООН.
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