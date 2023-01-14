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Качество холодной воды снизится в двух районах Алматы до полуночи 14 января

Качество холодной воды снизится в двух районах Алматы до полуночи 14 января Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Ожидается временное снижение качества воды в части Бостандыкского и Алмалинского районов из-за аварийных работ, сообщает Zakon.kz.

Аварийными службами "Алматы Су" завершены работы по устранению повреждения водопровода в Бостандыкском районе.

Прерванное холодное водоснабжение, возникшее в результате аварийного порыва водовода, будет восстановлено в полном объеме к 00:00 14 января.

С 21:30 начнется запуск воды в водопроводные сети.

Коммунальное предприятие просит жителей Бостандыкского и Алмалинского районов временно не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами до полного осветления воды. Одновременно аварийными службами будут производиться работы по промывке инженерных сетей.

"В результате аварийно-восстановительных работ на глубине 4 метра заменен полностью изношенный сегмент трубопровода Д=600 мм протяженностью 8 м. В работе задействовано 12 ед. спецтехники и 31 сотрудник ГКП "Алматы Су". Пресс-служба акимата Алматы

Дорожными службами города выполнены работы по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах, возникших в результате вытекания воды.

Магистральный водопровод, проходящий по улице Мынбаева, введен в эксплуатацию в 1972 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 50 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня. В ближайшие годы планируется поэтапная замена данного трубопровода по всей протяженности.

"Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудования объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)". Пресс-служба акимата Алматы

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