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Около 80 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве

митинг в Израиле Фото: pixabay
Более 80 тыс. израильтян вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить протест против планов правительства по реформированию судебной системы Израиля, сообщает Zakon.kz.

Митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его юридической реформы, которая даст Кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой, сообщает The Jerusalem Post.

Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

Организаторы митинга позже заявили, что, по их оценкам, более 100 тыс. израильтян приняли участие в демонстрации под прерывистым дождем в субботу вечером. В газете отметили, что протестующие пели песню со словами: «мы пришли, чтобы прогнать тьму, в наших руках свет и огонь».

Израильская полиция продолжает получать сообщения о протестах, проходящих в нескольких местах по всей стране.

Предыдущая акция протеста израильтян, направленная против той же судебной реформы, состоялась ранее, 7 января. Тогда на площади Хабима собралось порядка 10 тыс. человек, в числе которых несколько депутатов, а также бывший министр юстиции Израиля Ципи Ливни.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 и в 2009–2021 годах.

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