Задержали пять человек, подозреваемых в поджоге машины Динары Егеубаевой

Полицией Алматы задержаны пять человек, подозреваемых в поджоге машины Динары Егеубаевой и предположительно разбивших стекла входной двери редакции "El Media", сообщает Zakon.kz.

"Сотрудники оперативного подразделения задержали пятерых несовершеннолетних 2005, 2006 и 2007 годов рождения по подозрению в совершении ряда преступлений".

Согласно показаниям, оба заказа они получили от неизвестного человека через интернет. Таким же способом заказчик расплатился с ними за "работу".

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Расследование продолжается.

Также проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности заказчика и его задержание.

Дальнейшая информация будет обнародована после полного окончания следствия.

Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы.

Напомним, 14 января утром в своем Instagram журналистка Динара Егеубаева опубликовала кадры со сгоревшей машиной.