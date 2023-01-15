К ответственности привлечены родители девушек, избивавших сверстниц в Алматы

Видео, на котором девушки избивают сверстницу, вызвало общественный резонанс. В полиции заявили, что родители девушек привлечены к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В полиции добавили, что всего зафиксировано два эпизода и оба имели место в Алатауском районе Алматы. В обоих случаях фигурируют несовершеннолетние учащиеся одного из колледжей города.





"Данные факты были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. В первом случае 15-летние участницы инцидента сообщили, что видео было снято в феврале 2022 года. Вину свою они полностью признали. В отношении матерей девушек составлены административные протоколы по ст.ст. 127, 435 КРКобАП". Начальник УП Алатауского района Талгат Беркинбаев

Аналогичные меры воздействия также были приняты в отношении родителей еще трех девушек, которые 4-го января этого года в микрорайоне "Улжан" избили сверстницу. Участницы драки поставлены на учет и будут находиться под контролем инспекторов ювенальной полиции.



Полковник Талгат Беркинбаев добавил, что с ними также была проведена "праворазъяснительная и профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов".