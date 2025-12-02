#АЭС в Казахстане
Общество

Блогершу, оскорбившую родителей особенных детей, доставили в полицию Астаны

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:37 Фото: Zakon.kz
Полиция Астаны отреагировала на вызвавшее широкий общественный резонанс видео блогерши, в котором она жестко высказалась в адрес родителей особенных детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 2 декабря рассказали:

"По факту распространения в интернет-пространстве видеозаписи блогера, содержащей непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения".

Департамент полиции Астаны предупреждает, что за распространение оскорбительных материалов в Сети предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

"Призываем граждан к проявлению ответственного отношения при публикации контента, уважению прав и чувств других людей, а также соблюдению норм общественной морали и этики", – обратились в полиции.

Ранее широкий резонанс в Казнете вызвал случай с обманом таксиста с нарушениями слуха. Пассажира нашли, заставили заплатить и объясниться.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
