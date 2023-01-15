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Врачи предупредили об опасности купания в ледяной воде на Крещение

Врачи предупредили об опасности купания в ледяной воде на Крещение Фото: wikimedia
Специалисты предупредили, что купание на Крещение в проруби может спровоцировать проблемы с органами дыхания и системой кровообращения, сообщает Zakon.kz.

Терапевт Маргарита Демичева и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова в беседе с "Газетой.ру" пояснили, что при окунании у человека, страдающего аритмией, может произойти нарушение сердечного ритма. Кроме того, есть вероятность резкого повышения артериального давления даже у здоровых людей.

"Опасно погружение в ледяную воду и для людей с туберкулезом, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и эпилепсией, а также тем, у кого есть серьезные кожные заболевания, например псориаз, экзема". Терапевт Маргарита Демичева

Ольга Шарапова добавила, что крещенские купания могут стать причиной пневмонии для людей с заболеваниями. Она порекомендовала не окунаться в прорубь с головой, чтобы избежать спазма сосудов мозга, а также находиться в воде не более одной минуты.

"Для тех, кто в эту крещенскую ночь все же будет окунаться в прорубь, я рекомендую перед окунанием измерить уровень артериального давления, а лучше пройти осмотр у врача. Напоминаю, что находиться в воде можно не более одной минуты". Главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова

После купания врачи порекомендовали тщательно вытереться полотенцем, одеться в теплую одежду и выпить чего-нибудь горячего, но безалкогольного.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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