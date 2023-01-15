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Сильный пожар в частном жилом доме потушили спасатели Алматы

Потушили пожарные Алматы Фото: Zakon.kz
Сильный пожар в частном жилом доме вспыхнул в Медеуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

К месту пожара по адресу: ул. Кирпичнозаводская, д 43б 15 января в 18:57 были направлены пожарные расчеты сразу нескольких подразделений районов города, рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Когда спасатели прибыли, уже горели жилые комнаты и кровля дома с обеих сторон. Общая площадь пожара составляла 100 кв. м.

"Несмотря на то, что люки гидрантов обледенели под снегом, их вскрыли и организовали подачу воды пожарными стволами, также подпитку обеспечили от прибывающих пожарных автоцистерн". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Препятствия технике также составили узкие проезды и скользкая дорога.

Принятыми мерами пожар локализован в 19:22, в 19:42 полностью ликвидирован.


Потушили пожарные Алматы

Фото: Zakon.kz


В ДЧС города Алматы напоминают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров в частных домах.

В связи с этим недопустимо:

  • пользоваться неисправными электроприборами, приведите поврежденную электропроводку в безопасное состояние;
  • использовать самодельные электронагревательные приборы;
  • оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
  • подключать несколько приборов к одной розетке;
  • в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора немедленно его обесточьте.


Потушили пожарные Алматы

Фото: Zakon.kz


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