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Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений с Россией

Заявил о невозможности нормализации отношений с Россией Фото: Instagram/jensstoltenberg
Ожидать нормализации отношений между Западом и Россией не стоит даже после завершения конфликта в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt в воскресенье, 15 января.


"Как раньше уже не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

При этом он назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру. В этой связи он заявил, что усиливает давление на правительство Германии с целью отправки Киеву танков Leopard 2.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине будет иметь затяжной характер и призвал союзников по военному блоку готовиться к длинному пути. Он добавил, что вся оказываемая киевскому режиму военная помощь направлена на то, чтобы он мог заключить мирный договор на своих условиях.

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