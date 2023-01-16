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Эрдоган: Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов

Швеция и Финляндия не выдали Турции около 130 террористов Фото: tccb.gov.tr
Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче 130 террористов, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции предупредил в воскресенье Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти скандинавского государства не примут меры противодействия в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Анкаре террористической организацией. Так он прокомментировал состоявшуюся в четверг и направленную против него акцию сторонников РПК в Стокгольме. Высказывания турецкого лидера на встрече с молодежью приводит телеканал TRT.


"Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что Швеция, в частности, отказала в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, приговоренного в Турции к тюремному заключению.

По словам Эрдогана, представители РПК также присутствуют в Финляндии, Франции, Германии и Великобритании.

14 января представители Турции заявили, что, по их мнению, Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до июня – в этом месяце проходит саммит Североатлантического альянса.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне 2022 года обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

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Константин Вноровский
НАТО Эрдоган Реджеп Тайип Турция Швеция
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