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В нескольких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В семи городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
В Алматы, Актобе, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау и Шымкенте, по прогнозам синоптиков, 16 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики пообещали сильные морозы в Алматинской и Жетысуской областях.

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Елена Вебер
Казахстан
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