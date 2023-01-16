В нескольких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы, Актобе, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау и Шымкенте, по прогнозам синоптиков, 16 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики пообещали сильные морозы в Алматинской и Жетысуской областях.