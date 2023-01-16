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"Самрук-Қазына" будет выделять средства фонду "Қазақстан халқына" от чистого дохода

Самрук-Казына будет финансировать общественный фонд Қазақстан халқына Фото: Zakon.kz
Министерство нацэкономики разработало Правила выделения средств общественному фонду "Қазақстан халқына" от чистого дохода акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" ежегодно выделяет в общественный фонд "Қазақстан халқына" средства в размере не менее 7% от чистой прибыли группы компаний Фонда на основе аудированной финансовой отчетности.

Предоставление фондом выделенных средств общественному фонду осуществляется на основании соответствующего решения единственного акционера фонда, принимаемого в рамках ежегодного рассмотрения вопросов об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении его чистого дохода или в рамках распределения чистой прибыли фонда за прошлые периоды.

При этом говорится, что размер средств, передаваемых в общественный фонд, определяется исходя из письменного запроса общественного фонда, который должен содержать обоснование потребности.

Предусматривается, что невостребованные средства по истечению трех лет зачисляются в распоряжение фонда и не могут быть повторно запрошены общественным фондом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.

Общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" – "Народу Казахстана" создан в январе 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В задачи фонда входит:

  • оказание благотворительной помощи населению по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;
  • оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;
  • содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;
  • поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности РК;
  • оказание благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда осуществляется из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

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