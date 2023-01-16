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В Казахстане граждан и юрлица обяжут самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор

казахстанцев и юрлица обяжут вывозить крупногабаритный мусор Фото: Zakon.kz
МИИР РК разработало изменения и дополнения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что граждане и юрлица должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор, а проводившая строительно-монтажные работы организация должна будет за свой счет восстановить место проведения работ.

"На сегодняшний день юридические и физические лица зачастую выносят крупногабаритный мусор (мебель, сантехнику, строй- материалы) рядом с контейнерами и контейнерными площадками. В мусоровоз невозможно поднять и загрузить, например, шкаф или диван. В этой связи собственники таких отходов должны сами вывозить их на полигоны ТБО. Соответствующая норма добавится в правила", – говорится в пояснении.

Также добавится норма, согласно которой проводившую строительно-монтажные работы организацию обяжут за счет собственных средств восстановить первоначальные эксплуатационные качества поврежденного или нарушенного благоустройства (то есть выровнять землю, проложить асфальт и бордюры).

Кроме того, в Типовых правилах благоустройства территорий городов и населенных пунктов будут разделены функции организаций по вывозу мусора и организаций, осуществляющих благоустройство населенного пункта в целом.

Помимо этого, законом от 2 января 2023 года компетенция по утверждению Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений передана в уполномоченный орган в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира (МЭПР).

В связи с чем в проекте НПА исключаются Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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