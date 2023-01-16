В Казахстане планируют восстановить льготную налоговую ставку по КПН для общепита

Министерство национальной экономики разработало поправки, предусматривающие установление бессрочного действия льготной налоговой ставки по КПН для общепита, сообщает Zakon.kz.

Специальный налоговый режим (СНР) предусматривал льготную налоговую ставку по КПН в размере 6% для общепита (столовые, кафе, рестораны) и действовал с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Изначально льготный режим был введен только на два года для субъектов МСБ в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики. С 1 января 2023 года льготная налоговая ставка перестала действовать.

Специальный налоговый режим розничного налога предусматривал особый порядок исчисления корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты.

"Исчисление корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3%", - говорилось в Налоговом кодексе.

По информации министерства, разработаны поправки, предусматривающие установление бессрочного действия главы Налогового кодекса по СНР, а также снижение налоговой ставки и расширение сфер применения.



В настоящее время поправки находятся на согласовании в заинтересованных госорганах.



По итогам согласования в МНЭ РК предлагают включить поправки в проект закона, находящегося на рассмотрении парламента РК.

После принятия данных норм налогоплательщикам будет предоставлено право на применение режима с 1 января 2023 года. Если это решение будет принято, то действовать оно будет также с 1 января 2023 года.

