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В Казахстане планируют восстановить льготную налоговую ставку по КПН для общепита

В Казахстане планируют продлить льготную налоговую ставку по КПН для общепита Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики разработало поправки, предусматривающие установление бессрочного действия льготной налоговой ставки по КПН для общепита, сообщает Zakon.kz.

Специальный налоговый режим (СНР) предусматривал льготную налоговую ставку по КПН в размере 6% для общепита (столовые, кафе, рестораны) и действовал с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Изначально льготный режим был введен только на два года для субъектов МСБ в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики. С 1 января 2023 года льготная налоговая ставка перестала действовать.

Специальный налоговый режим розничного налога предусматривал особый порядок исчисления корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты.

"Исчисление корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3%", - говорилось в Налоговом кодексе.

По информации министерства, разработаны поправки, предусматривающие установление бессрочного действия главы Налогового кодекса по СНР, а также снижение налоговой ставки и расширение сфер применения.

В настоящее время поправки находятся на согласовании в заинтересованных госорганах.

По итогам согласования в МНЭ РК предлагают включить поправки в проект закона, находящегося на рассмотрении парламента РК.

После принятия данных норм налогоплательщикам будет предоставлено право на применение режима с 1 января 2023 года. Если это решение будет принято, то действовать оно будет также с 1 января 2023 года.

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