В новом Налоговом кодексе изменится порядок взимания ряда налогов

Министерство национальной экономики разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Разработчики планируют изменить подходы к взиманию НДС, корпоративного подоходного налога (КПН), индивидуального подоходного налога (ИНП), а также реформировать специальные налоговые режимы, ввести налогообложение предметов роскоши.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Так, в планах поэтапное увеличение базовой ставки НДС. Ставка НДС в Казахстане является одной из самых низких в мире – 12%. В то время как ставки НДС в России, Беларуси и Армении – 20%, в Кыргызстане – 12%, Дании и Норвегии – 25%, в Испании, Латвии, Литве и Нидерландах – 21%, во Франции – 19,6%, в Германии – 19%, в Азербайджане и Грузии – 18%.

Таким образом, 20% - наиболее популярная ставка НДС.

Корпоративный подоходный налог (КПН)

Далее по плану – введение дифференцированных ставок по КПН.

Сейчас в Казахстане применяется плоская шкала налогообложения дохода. Так, общая ставка КПН составляет 20%, а по доходу от реализации сельхозпродукции собственного производства – 10%. Дифференциация ставок налога в зависимости от отраслей экономики отсутствует.

При этом некоторые секторы экономики, такие как, финансовый сектор, игорный бизнес, недропользование имеют значительную прибыльность.

Введение дифференцированных ставок по КПН обеспечит справедливый подход с распределением уровня нагрузки в зависимости от рентабельности деятельности и учета совокупной налоговой нагрузки. Однако существуют риски в виде ведения раздельного учета, если налогоплательщик осуществляет деятельность в разных отраслях экономики, сопротивление заинтересованных сторон (отраслевые госорганы, ассоциации, налогоплательщики), перенаправление части прибыли в виде затрат через аффилированные (сервисные) компании.

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

В качестве следующего нововведения рассматривается прогрессивная шкала ставок ИПН.

В Казахстане применяется налогообложение ИПН по фиксированной ставке вне зависимости от размера дохода (плоская шкала). Применение такого порядка обложения приводит к "социальной несправедливости", т.к. физические лица, получающие "сверхдоходы" имеют такую же налоговую нагрузку, что и лица с низким уровнем доходов.

Прогрессивная шкала является одной из мер, позволяющих устранить такую несправедливость, а также снизить налоговую нагрузку для населения с низким уровнем доходов. При прогрессивной шкале более высокооплачиваемые работники вносят больший вклад в развитие страны. Основная суть прогрессивной шкалы – справедливость налогообложения и перераспределение доходов. Однако следует иметь в виду следующие риски:

повышение налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков приведет к сокрытию либо занижению доходов (выплата заработной платы "в конвертах" без налогов и отчислений);

сложность при расчете и усложнение администрирования (сбор информации о совокупной сумме дохода физического лица, актуализация сведений, разъяснения, камеральный контроль, аудит, обжалование);

увеличение нагрузки на работодателей и самих физических лиц ввиду усложнения расчетов налоговых обязательств и необходимости учета всех доходов совокупно.

Гармонизация ставок акцизов на табачные изделия

Договором о ЕАЭС предусмотрена гармонизация ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам. Для соблюдения данного принципа действующим законодательством предусмотрено поэтапное увеличение ставки акциза на сигареты для достижения в 2024 году уровня 28 евро, что на 20% ниже индикативной ставки.

Кроме того, согласно положениям Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств–членов ЕАЭС, предусматривается дальнейший пересмотр индикативной ставки. В этой связи, при установлении новых индикативных ставок будут приняты меры по пересмотру ставок акцизов на сигареты.

Для соблюдения Соглашения предлагается в рамках нового Налогового кодекса предусмотреть ставки на сигареты на 5 летний период.

Специальный налоговый режим

Также разработчики планируют реформировать действующие специальные налоговые режимы.

Чрезмерное многообразие режимов, их условий, критериев существенно затрудняет их применение и налоговое администрирование. Широко применяется практика "дробления" предприятий с целью оптимизации налоговой нагрузки с использованием различных специальных налоговых режимов (СНР). Отсутствуют стимулы к укрупнению бизнеса, выводу "из тени" наемных работников.

Предлагаются следующие подходы:

объединение режимов со схожими условиями;

упразднение невостребованных режимов;

пересмотр условий применений режимов с учетом данных фактического применения;

совершенствование режима "розничного налога"

Налоги на транспорт и недвижимость

Будут пересмотрены подходы к налогообложению транспортных средств и недвижимого имущества граждан.

Переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. Как следствие, возрастут совокупные издержки граждан на использование легковых авто с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств.

Разработчики считают, что в совокупную налоговую нагрузку при обложении транспортных средств можно включить следующие налоги и платежи:

акциз на ГСМ. Чем больше объем двигателя автомобиля, тем выше налоговая нагрузка, обусловленная высоким потреблением ГСМ;

налог на транспортные средства. Чем больше объем двигателя, тем выше налоговая нагрузка. При этом государство несет большие затраты на ежегодное администрирование исчисления и сбора налога;

утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию автотранспортного средства.

При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения.

Что касается налога на имущество, то налоговая база по большей части объектов недвижимости, определяемая уполномоченным органом, значительно ниже их рыночной стоимости. Это особенно характерно для объектов постройки советского периода.

Налоговая база по налогу на имущество определяется расчетным путем по специальной методике НАО "Правительство для граждан". При определении стоимости объектов для целей налогообложения используются многочисленные коэффициенты (этажность, расположение, материал стен, благоустройство и вид отопления), которые, однако, не позволяют определить стоимость объекта таким образом, чтобы она была максимально приближена к рыночной.

Таким образом, в части налогообложения ТС и недвижимого имущества предлагаются следующие меры:

пересмотр базы обложения налогом на имущество таким образом, чтобы расчетная стоимость объектов была максимально приближена к рыночной стоимости;

привязка земельного налога к кадастровой стоимости;

упразднение налога на транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя.

Налог на роскошь

В проекте нового Налогового кодекса может появиться налогообложение предметов роскоши.

Так, в настоящее время зафиксирован ввоз в Казахстан следующих предметов роскоши: крепких ликероводочных изделий – виски "MACALLAN 50YO" на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяк "Cognac Remy Martin Louis XIII" на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге), вино "Сhateau Petrus" на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза - 26 тенге). Также, завезены сигары "Cohiba" на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары "Don Antonio Churchills" на сумму 120 000 тенге за 40 штук.

У ограниченного круга лиц в собственности имеется яхты и самолеты. Так на граждан зарегистрировано 490 яхт, 176 – на юридических лиц; 248 самолетов в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц.

Однако, при этом отсутствует соответствующее налогообложение дорогостоящего имущества.

Повышение эффективности налоговых льгот

В действующем Налоговом кодексе отсутствует комплексный подход к установлению налоговых льгот с учетом всех аспектов, включая вопросы инициирования, предоставления, продления, отмены, учета, мониторинга, анализа налоговых льгот, а также межведомственной координации.

Также отсутствует регламентация порядка мониторинга за достижением заявленных целей при введении налоговых льгот.

Новый Налоговый кодекс должен устранить эти недоработки.

Сервисная модель налогового администрирования

Необходимо продолжить работу по усилению взаимоотношения налоговых органов с налогоплательщиками в формате удаленного оперативного доступа к информации.

В связи с развитием IT-технологий, необходимо их развитие при взаимоотношений государственных органов и налогоплательщиков путем расширения и пересмотра порядка оказания действующих услуг.

Международное налогообложение

Возникают спорные вопросы по налогообложению и (или) декларированию доходов граждан РК, полученных за пределами РК.

При рассмотрении жалоб нерезидентов об отказе органов государственных доходов в возврате уплаченного подоходного налога у источника из бюджета необходимо участие коллегиального органа.

При осуществлении своей предпринимательской деятельности налоговые агенты при заключении сделок с нерезидентами в целях определения порядка налогообложения соответствующего нерезидента возникают случаи образования такими нерезидентами постоянного учреждения.

В настоящее время необходимо пересмотреть порядок применения льготы в отношении дивидендов, выплаченных нерезидентам и определить понятие "роялти" в целях единообразного применения и исключения спорных вопросов.

Подробное обоснование предлагаемых нововведений читайте по ссылке.

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября 2023 года.