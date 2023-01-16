Госстипендию Первого Президента РК – Елбасы в области культуры переименовали

Постановлением правительства Казахстана от 12 января 2023 года внесены изменения в Правила присуждения государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры, сообщает Zakon.kz.

Стипендии присвоено название – государственная стипендия в области культуры.

Правила присуждения стипендии остались прежними. Изменился только заголовок.

Госстипендия в области культуры присуждается ежегодно с целью государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников.

Постановление вводится в действие с 27 января 2023 года.