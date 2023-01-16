Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Госстипендию Первого Президента РК – Елбасы в области культуры переименовали

Госстипенцию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры переименовали Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 12 января 2023 года внесены изменения в Правила присуждения государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры, сообщает Zakon.kz.

Стипендии присвоено название – государственная стипендия в области культуры.

Правила присуждения стипендии остались прежними. Изменился только заголовок.

Госстипендия в области культуры присуждается ежегодно с целью государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников.

Постановление вводится в действие с 27 января 2023 года.

Читайте также

Скончалась Инна Чурикова

Самый масштабный урок домбры внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Сколько стоит сходить в кино в городах Казахстана

Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Алматы изнасиловали мужчину
В Алматы изнасиловали мужчину
комментарий Нацбанка по соглашению с Россией
В Нацбанке прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления