Кому в Казахстане присудили государственную стипендию в области культуры

Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2023 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", – говорится в сообщении.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2023 году:



Деятели литературы:

Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" ІІ степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Ахметова Куляш – 1946 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Ашимов Аким – 1933 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы.

Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, кавалер орденов "Барыс" І степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии.

Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писатель, драматург, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Елубаев Смагул – 1947 года рождения, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы.

Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан", "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Есенқарақызы Ханбибі – 1949 года рождения, поэт, кавалер орденов "Барыс" ІІІ степени, "Парасат".

Жақып Бауыржан – 1963 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Жаленова Катира – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш".

Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов "Отан", "Барыс" ІІІ степени, "Парасат" и "Құрмет".

Иманғазина Бибігүл – 1942 года рождения, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш"

Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет".

Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" и "Достық" ІІ степени, "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Кабышұлы Ғаббас – 1935 года рождения, сатирик, лауреат международной литературной премии "Алаш".

Калиев Серик – 1972 года рождения, поэт, лауреат международной литературной премии "Алаш".

Канапьянов Бахытжан – 1951 года рождения, поэт, переводчик, кавалер орденов "Парасат" и "Достық" ІІ степени, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Косылбеков Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Қыдырханұлы Уахап – 1932 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Мырзабек Амангелді – 1968 года рождения, писатель-публицист, литературный критик, кавалер ордена "Құрмет", награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, лауреат международной литературной премии "Алаш".

Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, кавалер орденов "Барыс" І степени, "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы.

Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Оразов Нұрғали – 1960 года рождения, кавалер ордена "Құрмет", награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, лауреат международной литературной премии "Алаш".

Оспан Сейфолла – 1938 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов "Барыс" ІІІ степени и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Сәрсеке Медеу – 1936 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" І степени.

Сегізбаев Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", заслуженный деятель Казахстана.

Ыбыраев Маралтай – 1969 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии "Алаш".

Деятели искусства

Абикеева Гульнара – 1962 года рождения, кинокритик, киновед, кавалер ордена "Құрмет", награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".

Аканаев Амандос – 1948 года рождения, художник, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Алпысбай Бақытбек – 1948 года рождения, актер, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный артист Казахстана.

Аравин Юрий – 1941 года рождения, музыковед, кавалер орденов "Отан" и "Парасат", заслуженный деятель Казахстана.

Ахмедьяров Ерболат – 1982 года рождения, дирижер, заслуженный деятель Казахстана.

Ахметова Шайза – 1948 года рождения, актриса.

Ахметов Канат – 1957 года рождения, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Ашимов Асанали – 1937 года рождения, актер, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов "Отан" и "Достық" І степени, лауреат Государственной премии.

Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Демеуов Бейимбет – 1964 года рождения, дирижер, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Барыс" ІІІ степени, "Парасат" и "Достық" ІІ степени, лауреат Государственной премии.

Дузельханов Агимсалы – 1951 года рождения, художник, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии.

Елубаев Ренат – 1982 года рождения, художник, лауреат международных конкурсов, рекордсмен Казахстанского информационно-энциклопедического справочника.

Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, заслуженный деятель Казахстана, лауреат приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и приза "Лучшая актриса Азии" Азиатской киноакадемии, премии "Ника" Российской академии кинематографического искусства.

Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Жумабеков Кенес – 1948 года рождения, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии.

Игілік Оразалы – 1994 года рождения, актер Музыкального театра юного зрителя.

Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина.

Кенжебекова Алмахан – 1950 года рождения, актриса, кавалер ордена "Құрмет".

Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена "Парасат".

Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов "Барыс" І степени и "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Мейрамов Тлектес – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Мурзабекова Гаухар – 1956 года рождения, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.

Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат".

Ни Любовь – 1952 года рождения, кавалер ордена "Достық" ІІ степени, награждена медалью "Ерен еңбегі үшін", заслуженный деятель Казахстана.

Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" ІІІ степени и "Парасат", лауреат Государственной премии.

Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов "Барыс" І степени и "Барыс" ІІ степени, "Парасат".

Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов "Отан", "Барыс" І степени, "Парасат" и "Достық" І степени, лауреат Государственной премии.

Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена "Парасат".

Сагинаева Ауес – 1950 года рождения, ремесленница.

Сагинтай Назым – 1994 года рождения, солистка Государственного театра оперы и балета "Астана опера".

Сапарбаев Еркебулан – 1978 года рождения, скрипач, кавалер ордена "Құрмет".

Тасыбекова Торгын – 1938 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Тоқтаған Айтжан – 1946 года рождения, кюйши-домбрист, кавалер ордена "Құрмет".

Толқынхан Самғар – 1989 года рождения, артист камерного ансамбля.

Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" І степени, лауреат Государственной премии.

Трегубенко Андрей – 1978 года рождения, солист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, заслуженный деятель Казахстана.

Уморбеков Байтурсын – 1946 года рождения, художник, кавалер ордена "Құрмет", заслуженный деятель Казахстана.

Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет".

Ященко Максим – 1989 года рождения, актер Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.