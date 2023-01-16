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Во "Вкусно — и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане

Объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане Фото: ВКонтакте/Вкусно — и точка
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане с целью защиты бренда, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление российской компании.

"Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", – рассказали в компании.

5 января 2023 года McDonald’s прекратил работу в Казахстане. Спустя менее двух недель стало известно, что сеть питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Документ сейчас находится на рассмотрении у экспертной комиссии, а окончательное решение еще не принято.

Предыстория закрытия McDonald’s началась еще с 18 ноября 2022 года. Тогда стало известно, что McDonald’s в Казахстане (ТОО "Food Solutions KZ") временно приостанавливает  рабо-ту всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

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