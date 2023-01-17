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Звезде "Мстителей" Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Могут ампутировать ногу Фото: Instagram/jeremyrenner
Голливудскому актеру Джереми Реннеру, получившему травмы во время снегоуборки, могут ампутировать ногу, поскольку повреждения могут быть более серьезными чем предполагалось, сообщает Zakon.kz.

Звезда фильма "Прибытие" и франшизы "Мстители" Джереми Реннер перенес две операции, но его здоровье все еще вызывает опасения врачей. При плохом исходе Реннер может стать инвалидом, пишет Radar Online со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Снегоуборочная техника раздробила кости ноги Реннера и врачи не исключают ампутации.

О том, что Джереми Реннер попал в больницу, стало известно 2 января. В первый день нового года актера переехала снегоуборочная машина. Реннера сразу госпитализировали и провели несколько операций.

Сообщалось, что звезда Marvel получил серьезные травмы и находится в "критическом, но стабильном состоянии".

4 января артист опубликовал первое фото из больницы.

У 52-летнего Джереми Реннера есть дочь Ава от его предыдущих отношений с Сонни Пачеко. Девочке исполнилось всего 9 лет.

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