Звезде "Мстителей" Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Голливудскому актеру Джереми Реннеру, получившему травмы во время снегоуборки, могут ампутировать ногу, поскольку повреждения могут быть более серьезными чем предполагалось, сообщает Zakon.kz.

Звезда фильма "Прибытие" и франшизы "Мстители" Джереми Реннер перенес две операции, но его здоровье все еще вызывает опасения врачей. При плохом исходе Реннер может стать инвалидом, пишет Radar Online со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Снегоуборочная техника раздробила кости ноги Реннера и врачи не исключают ампутации.

О том, что Джереми Реннер попал в больницу, стало известно 2 января. В первый день нового года актера переехала снегоуборочная машина. Реннера сразу госпитализировали и провели несколько операций.

Сообщалось, что звезда Marvel получил серьезные травмы и находится в "критическом, но стабильном состоянии".

4 января артист опубликовал первое фото из больницы.

У 52-летнего Джереми Реннера есть дочь Ава от его предыдущих отношений с Сонни Пачеко. Девочке исполнилось всего 9 лет.