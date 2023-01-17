В Казахстане за сутки 53 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане 53 человека заболели коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.
На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находится – 193 пациента, на амбулаторном уровне – 1858.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 4 пациента
Днем ранее зарегистрировали 56 случаев заряжения Covid-19.
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