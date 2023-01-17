Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане за сутки 53 новых случая заболевания коронавирусом

В Казахстане за сутки 53 новых случая заболевания коронавирусом Фото: pixabay
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане 53 человека заболели коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 2 051 человек (–1 899+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находится – 193 пациента, на амбулаторном уровне – 1858.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 4 пациента

Днем ранее зарегистрировали 56 случаев заряжения Covid-19.

Читайте также

Землян предупредили о новой длительной магнитной буре

Сообщение о смерти 18 человек от "Цефтриаксона" в Алматы оказалось фейком

В нескольких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
Космическая обсерватория обнаружила планету, в которой возможно есть жизнь
Космическая обсерватория обнаружила планету, на которой, возможно, есть жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления