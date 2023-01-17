В Казахстане за сутки 53 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: pixabay

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане 53 человека заболели коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.

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